Der Countdown zur 68. Berlinale läuft. Fünf Tage vor dem Beginn der Internationalen Filmfestspiele 2018 sind die Vorbereitungsarbeiten rund um den Berlinale-Palast in die heiße Phase gegangen. Am Samstag brachten Arbeiter mit einer Hebebühne das Erkennungszeichen des Berlinale-Palastes, den großen roten Bären mit Schriftzug, an der Fassade an. Auch die Berlinale-Lounge gegenüber dem Eingang sowie die Beleuchtungsanlagen, um die Stars auf dem Roten Teppich ins rechte Licht zu rücken, nehmen nahmen am Wochenende Gestalt an. Vom 15. bis 25. Februar werden rund 400 Filme zu sehen sein. In der Sektion "Wettbewerb" laufen 24 Filme, 19 von ihnen gehen ins Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. Eröffnet wird das Festival mit Wes Andersons Animationsfilm "Isle of Dogs - Ataris Reise" und einem großen Staraufgebot: Bill Murray, Tilda Swinton, Jeff Goldblum und Liev Schreiber besuchen die Berlinale am ersten Abend. Den Vorsitz über die internationale Jury führt in diesem Jahr der deutsche Regisseur Tom Tykwer.