Am Sonntag wurden in der Londoner Royal Albert Hall die Awards der britischen Film- und Fernsehakademie, abgekürzt "Bafta" verliehen. Unter den vielen prominenten Gästen des Abends waren auch Prinz William und seine hochschwangere Frau Kate. Viele Frauen erschienen in schwarzen Kleidern. Denn die Gala in London stand ganz im Zeichen von der aktuellen #MeToo-Kampagne. Abräumer der Veranstaltung war mit insgesamt fünf Preisen das Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Das Werk des britischen Regisseurs Martin McDonagh mit Frances McDormand in der Hauptrolle, ist unter anderem auch für den Oscar nominiert. Der Regisseur mit seiner Einordnung des Films am Sonntagabend in London: "Der Film ist in vielerlei Hinsicht ein hoffnungsvoller, aber auch ein wütender. Und, wie wir dieses Jahr gesehen haben, ist Ärger manchmal der einzige Weg, Menschen dazu zu bringen, zuzuhören und etwas zu verändern. Wir sind froh, dass Bafta dies erkannt hat und wünschen allen eine gute Nacht." Unter den Gewinnern war auch ein Deutscher: Gerd Nefzer bekam zusammen mit drei Kollegen einen Bafta für die besten visuellen Effekte in dem Film "Blade Runner 2049".