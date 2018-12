Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG, haben sich nach mehr als zweimonatigen Verhandlungen auf einen Tarifvertrag verständigt. Das teilten beide Seiten am Samstagmorgen mit. Personalvorstand der Bahn Martin Seiler zeigte sich am Samstag in Berlin sehr zufrieden: "Die gute Nachricht vorneweg, so kurz vor dem dritten Advent: Wir haben ein Verhandlungsergebnis erzielt. Das heißt, wir haben in der vergangenen Nacht mit der EVG ein umfangreiches Gesamtpaket für die Tarifrunde geschnürt. Und das ist auch ein starkes Signal nicht zuletzt auch an unsere Kundinnen und Kunden, dass wir uns jetzt auf die Arbeit und auf die Qualität, Pünktlichkeit und für eine bessere Bahn in Deutschland konzentrieren." Die Bahn hatte zuletzt am Mittwoch ein neues Angebot vorgelegt, über das seitdem verhandelt worden war. Noch mal Personalvorstand Martin Seiler nun zu den erzielten Ergebnissen: "Von Anfang an war für uns für die Tariferhöhung drei Themen sehr wichtig: Wir wollten zunächst ein wertschätzendes Signal an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen, an unsere Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in Deutschland. Zweitens ging es darum auch als Arbeitgeber weiter an Attraktivität zu gewinnen. Und drittens natürlich, das Ergebnis auch im Unternehmen finanziell darstellen zu können. Und ganz aktuell, das sehen Sie uns sicherlich nach, ging es auch darum, natürlich weitere Streiks insbesondere vor Weihnachten abzuwenden. Wir haben ein Gesamtpaket geschnürt, was glaube ich sehr stark zur Motivation beiträgt und uns jetzt alle gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Arbeiten rund um eine bessere Bahn in Deutschland konzentrieren lässt." Mit der Einigung sind weitere Streiks der EVG wie am Montag, bei denen Millionen von Berufspendlern und Fernreisende betroffen waren, abgewendet. Allerdings steht noch eine Einigung der Bahn mit der kleineren Lokführergewerkschaft GDL aus.