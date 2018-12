Bahn-Reisende müssen sich auf Streiks in der Vorweihnachtszeit einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG erklärte am Samstag die laufenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert. Bereits in den nächsten Tagen sei mit erheblichen Zugausfällen zu rechnen, so Torsten Westphal, Bundesgeschäftsführer der EVG. "Wir sind derzeit in den Vorbereitungen, und zum Wochenbeginn werden wir, wie bereits angekündigt, zu Warnstreik-Maßnahmen aufrufen, damit die Kolleginnen und Kollegen auch noch mal die Möglichkeit haben, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Und wir hoffen dann natürlich, dass es wieder Bewegung am Verhandlungstisch gibt." "Konkret zum Schluss ist es daran gescheitert an der linearen Entgelterhöhung. Die Laufzeit war zu lang und die Prozente zu gering." Die Bahn sprach von einer völlig überflüssigen Eskalation. Man habe ein Paket im Volumen von insgesamt sieben Prozent in Aussicht gestellt. Aufgrund von Personalmangel, fehlenden Zügen sowie Engpässen im Netz haben sich Verspätungen bei Fernzügen zuletzt ohnehin schon gehäuft.