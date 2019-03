2018 war ein Krisenjahr für die Deutsche Bahn - immer wieder kam das Unternehmen mit Zugausfällen und Verspätungen in die Schlagzeilen. Investitionen in Pünktlichkeit, Personal und Fahrzeuge sollen Abhilfe schaffen. Der Betriebsgewinn wird laut Bahn-Finanzvorstand Alexander Doll dadurch aber voraussichtlich weiter zurückgehen. "Das operative Ergebnis, das EBIT, wird voraussichtlich bei um 1,9 Milliarden Euro liegen. Und hier wirkt sich insbesondere aus, dass wir weiterhin massiv in Kunden und Qualität investieren, um insgesamt besser zu werden." Im vergangenen Jahr erreichte der Konzern nach einem scharfen Sparkurs das mehrfach gekürzte Gewinnziel von 2,1 Milliarden Euro knapp. Der Umsatz stieg dagegen unter anderem wegen des Fernverkehrs auf gut 44 Milliarden Euro und soll laut Bahnchef Richard Lutz weiter zulegen. "Die Reisenden-Zahlen steigen stetig. Insbesondere seit Beginn unserer Fernverkehrsoffensive 2015 eilen wir von Rekord zu Rekord. Wir übertreffen damit klar, was der eine oder andere noch für unmöglich gehalten hatte. 2018 konnten wir im Fernverkehr knapp 148 Millionen Reisende begrüßen. 2019 werden wir erstmals stabil über 150 Millionen Fahrgäste in unseren Zügen begrüßen dürfen." Erkauft wurden die Passagierrekorde im Fernverkehr allerdings mit zahlreichen Sonderangeboten. Um die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Bahn zu erhöhen, will die Bahn jährlich über 20.000 Mitarbeiter einstellen - aus eigener Kraft kann das Unternehmen das allerdings nicht stemmen. Allein in diesem Jahr fehlen 2,2 Milliarden Euro, die Bahn bereitet deswegen den Verkauf oder einen Börsengang der internationalen Nahverkehrstochter Arriva vor.