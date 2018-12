Sie verhandeln wieder miteinander. Nach dem Warnstreik am Montag haben die Eisenbahngewerkschaft EVG und die Bahn am Dienstag die Tarifverhandlungen wieder aufgenommen. Die Gewerkschaft hatte die Verhandlungen am Wochenende für gescheitert erklärt, nachdem die Bahn die seit zwei Monaten laufenden Gespräche vertagen wollte. "Wir werden die Tarifverhandlungen jetzt fortsetzen mit dem festen Willen, am Verhandlungstisch ein Ergebnis zu erzielen", sagte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba vor Beginn der Gespräche. Die EVG hatte 7,5 Prozent mehr Lohn und Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen verlangt. Für die Bahn sprach Verhandlungsführer Martin Seiler von einem guten Signal, dass man wieder am Verhandlungstisch sitze. Nur dort könnten Lösungen gefunden werden. "Wir haben ja einige Runden bereits hinter uns und habe ja auch weitestgehend die Lösungen für die 37 Forderungen der EVG gefunden, haben noch ein kleines Stück vor uns. Und es geht natürlich darum, jetzt in den nächsten Stunden da voranzukommen, um am Ende ein Ergebnis zu erzielen, was wertschätzend für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, was aber auch für das Unternehmen letztlich verkraftbar ist." Die Bahn hatte der EVG eigenen Angaben zufolge ein Paket von rund sieben Prozent angeboten. Teil sei eine Lohn-Erhöhung von insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen und eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro. Anstelle der zweiten Stufe sollte den Mitarbeitern, wie im letzten Tarifvertrag, die Wahl zu mehr Freizeit gegeben werden. Mit einem rund vierstündigen Ausstand am Montagmorgen hatte die EVG ihrer Forderung nach mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen beim Staatskonzern Nachdruck verliehen. Deutschlandweit wurde zeitweise der Fernverkehr komplett eingestellt. Darüber hinaus gab es massive Störungen im Regional- wie auch S-Bahnverkehr. Besonders betroffen war Frankfurt, aber auch in München, Hamburg sowie in der Hauptstadt Berlin kamen viele Pendler zu spät zur Arbeit.