Nach dem bundesweiten Streik zu Wochenbeginn ringen die Deutsche Bahn und die Gewerkschaften weiter um eine Einigung im Tarifstreit für die 160.000 Beschäftigten. In Berlin wurden am Mittwoch die Gespräche zwischen der Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fortgesetzt. Bahn-Verhandlungsführer Martin Seiler kündigte an, sein Unternehmen werde der EVG ein neues, verbessertes Angebot vorlegen. Unterdessen erklärte die Lokführergewerkschaft GDL, die parallel mit der Bahn in Eisenach verhandelt hatte, die Gespräche für vorerst gescheitert. Das bisherige Angebot der Bahn sei nicht annehmbar. Sollte die Bahn eine neue Offerte vorlegen, werde sich die GDL dieses in Ruhe anschauen und bewerten, sagte ein Sprecher. Bahn-Verhandlungsführer Seiler zeigte sich zuversichtlich, dass die Verhandlungen mit der GDL wieder aufgenommen werden können: "Die GDL hat, soweit ich das vernommen habe, auch erklärt, dass sie ein neues Angebot sehr wohl inhaltlich prüfen wird. Und ich gehe davon aus, dass wir mit einem verbesserten Angebot auch da den Gesprächsfaden wieder aufnehmen können." Die Bahn strebt in den parallel laufenden Tarifverhandlungen mit GDL und EVG vergleichbare Abschlüsse an. Die EVG verlangt ebenso wie die GDL 7,5 Prozent mehr Lohn. Zudem wollen die Arbeitnehmervertreter für die Beschäftigten zahlreiche Verbesserungen bei Urlaubs- und Arbeitszeiten sowie der betrieblichen Altersvorsorge durchsetzen. Mit einem rund vierstündigen Ausstand am Montagmorgen hatte die EVG ihrer Forderung nach mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen beim Staatskonzern Nachdruck verliehen. Sie hatte dabei große Teile des Zugverkehrs lahmgelegt und Millionen Berufspendler getroffen.