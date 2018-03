Beifall für die Backware. Mehr als 500 Kilo wog sie, diese gigantische Baklava, mit Blech sogar noch viel mehr. Um sie zu begießen und zu zerteilen, mussten ihre Macher in Ankara sogar einen Steg anlegen. Die mehrere Quadratmeter große Süßigkeit war Teil eines Rekordversuchs in der türkischen Hauptstadt. Die Organisatoren hoffen, damit Einzug in das Guinness-Buch der Rekorde zu halten. Nach eigenen Angaben ist es ihnen am 22. März gelungen, den bisherigen Rekord zu brechen. Die Schaulustigen, die während einer Gastronomiemesse ans Blech drängten, konnten es wohl kaum erwarten, einen Teil der stark ölhaltigen, strudelartigen Klebrigkeit zu ergattern. Mittlerweile dürfte sie vollständig verspeist sein.