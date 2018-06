Zum zweiten Mal musste die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Jutta Cordt am Freitag den Mitgliedern des Bundestags-Innenauschuss Rede und Antwort stehen. Es geht um die bekannten Missstände in der Bamf-Außenstelle in Bremen. Aber auch um die Strukturen des Bamf und dessen Arbeit in der Hochphase der Flüchtlingskrise insgesamt. Auch Cordts Vorgänger Frank-Jürgen Weise und Manfred Schmidt wurden am Freitag im Ausschuss befragt. Die Parlamentarier verlangen insbesondere Aufklärung darüber, wem wann konkrete Informationen zu den Missständen vorlagen und wie darauf reagiert worden ist. In einem vertraulichen Bericht hatte Weise nach Medieninformationen die Bundesregierung für die Zustände im Bamf mitverantwortlich gemacht. Hier müsse nachgehakt werden, sagt Luise Amtsberg von den Grünen: "Er hat ja damals gesagt, dass er die Behörde in einem miserablen Zustand übernommen hat. Da wird uns natürlich sehr interessieren, wie Herr Schmidt auf diese Umstände blickt. Herr Weise hat in seinem Bericht sehr deutlich gemacht, dass viele Dinge geändert wurden. Unter anderem im Einverständnis mit dem Innenministerium die Rechts- und Fachaufsicht, die sozusagen monitort, was im Bundesamt eigentlich los ist, abgeschafft wurde de facto. Es geht um Personal und die Kriterien für die Einstellung von Personal. Auch hier wurden neue Seiten aufgezogen. Und er kritisiert auch, dass von politischer Seite auf die Art und Weise, wie man Asylverfahren durchführt, Einfluss genommen wurde." Auch Ex-Innenminister Thomas de Maiziere und der ehemalige Flüchtlingskoordinator und heutige Wirtschaftsminister Peter Altmaier sollen vor dem Ausschuss berichten. Geplant ist eine Sondersitzung mit beiden CDU-Politikern am 15. Juni. FDP und AfD wollen, dass sich ein Untersuchungsausschuss mit den Vorgängen im Bamf befasst. Die anderen Parteien lehnen das zum jetzigen Zeitpunkt ab.