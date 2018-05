Nach dem Skandal um die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat die Präsidentin der Behörde Jutta Cordt, eine umfassende Aufklärung versprochen. In Bremen sollen im großen Stil Asylbewerber zu Unrecht als Flüchtlinge anerkannt worden sein. "Wir sind dabei aufzuklären, die Aufklärung dauert an", sagte Cordt auf einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin. In einer ersten Stichprobe habe die interne Revision des Amtes über 4000 Entscheidungen geprüft: "Bei den 4407 Verfahren wurden in rund 73 Prozent der in der Außenstelle Bremen positiv entschiedenen Verfahren Inplausibilitäten festgestellt. Und in rund 40 Prozent aller Verfahren ist letztendlich ein Widerruf beziehungsweise eine Rücknahme einzuleiten." Insgesamt sollen nun rund 18.000 Asylverfahren, die ab dem Jahr 2000 in Bremen eingereicht wurden, geprüft werden. Diese Prüfung solle rund drei Monate dauern, sagte Cordt. Dafür würden etwa 70 Mitarbeiter abgestellt. Alles deute darauf hin, dass es sich bei Bremen um einen Sonderfall handele, so Cordt: "Ein zweites zentrales Ergebnis der Revision ist, es konnten keine Hinweise auf bewusste Manipulation in anderen Außenstellen des Bundesamtes festgestellt werden." Die Ergebnisse der Untersuchung sollen auch der ermittelnden Staatsanwaltschaft zugeleitet werden. Für die internen Disziplinarverfahren soll zudem ein externer Ermittlungsführer eingesetzt werden.