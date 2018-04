Bananensattel, Lehne, Fuchsschwanz - das Bonanzarad ist wieder da. Der markante Drahtesel aus den 60er und 70er Jahren mit seinem zweiteiligen Lenker und der Gangschaltung auf der Mittelstange hatte es Christoph Dieckmann schon lange angetan. Seit etwa 20 Jahren sammelt er nicht nur die Räder sondern auch Einzelteile. Aus denen schraubte er neue Bonanzaräder zusammen und bot sie online zum Verkauf. Nun geht er in die letzte Produktion - dem Kölner gehen schlicht die Ersatzteile aus. Rund 300 kann er noch bauen, schätzt Dieckmann. Danach ist Schluss. "Ja, das war von Anfang an klar, dass ich nur so viele Räder bauen kann, wie ich Ersatzteile habe. Das war von Anfang an geplant. Dass es überhaupt so lange dauerte, das hat Spaß gemacht, es gibt nichts zu bereuen und das ist auch der Grund, warum es wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende mich begleiten wird. Dann halt nur noch auf meine eigene Sammlung bezogen, aufs Weitersuchen und Basteln." Rund 500 Euro kostet ein von ihm hergestelltes Modell. Kunden können es dann nach eigenem Gusto verschönern - was für Dieckmann auch die Faszination des Rades ausmacht. "Früher war das der Vereinswimpel vom Lieblingsverein, früher gab es hier Zierspiralen, die es für kleines Geld dazu gab. Man setzte sich dann eigene Farbakzente, und da liegt auch ein Teil des Zaubers drin. Heute kann man sich immer noch auch Plastikblumen vom Schützenfest um den Lenker wickeln, Fuchsschwanz, der eine mag's, der andere nicht." Und Bierdeckel in die Felgen geht natürlich immer.