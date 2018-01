Diese Bilder vom Vulkan Mayon auf den Philippinen sind am Donnerstag entstanden. Der mehr als 2400 Meter hohe Berg spuckt seit mehr als eine Woche Asche und Lava. Aus Furcht vor einem großen Vulkanausbruch haben mehr als 70.000 Menschen die Umgebung verlassen. Die Behörden rechnen damit, dass es innerhalb der nächsten Tage eine gefährliche Eruption geben kann. An den Schulen rund um den Vulkan fällt der Unterricht bereits seit Tagen aus. Diejenigen, die ihre Häuser verlassen mussten, werden in Notunterkünften betreut. Dort leben die Menschen auf engstem Raum zusammen. Es fehlt an sanitären Einrichtungen und auch an medizinischer Betreuung. Am Freitag boten Mitarbeiter des Gesundheitssystems kostenlose Untersuchungen für Kinder und ältere Frauen an. Der Mayon ist der aktivste Vulkan des Inselstaates in Südostasien. Seit dem 13. Januar wurden dort wieder Aktivitäten gesehen. Experten gehen davon aus, dass die unsichere Lage am Vulkan noch mehrere Monate anhalten kann. Die Behörden haben ein Gebiet im Umkreis von neun Kilometern zur Sperrzone erklärt.