Rund 1.500 Trauergäste waren in Houston, Texas, am Samstag zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von der ehemaligen First Lady Barbara Bush. Anwesend waren unter anderem auch vier ehemalige amerikanische Präsidenten: Ihr Mann George Bush, der Sohn George W. Bush, sowie Bill Clinton und Barack Obama. Barbara Bush war im Alter von 92 Jahren gestorben. Als First Lady in den Jahren 1989 bis 1993 setzte sie sich mit einer Stiftung für Lese- und Schreibkompetenzen für sozial schwache Familien ein. US-Präsident Donald Trump war derweil in Florida zum Golfen. Er ließ ausrichten, „aus Respekt" nicht teilnehmen zu wollen. Denn er war während seiner Wahlkampagne für das Präsidentenamt mit der Bushfamilie aneinandergeraten.