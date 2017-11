So sieht sie aus, die erste Barbie-Puppe mit einem Hidschab. Ein Kopftuch, das Haare, Hals und Brust bedeckt. Vorbild für die Puppe des US-Herstellers Mattel war die Säbelfechterin Ibithaj Muhammad. Die 31-jährige Muslimin war als erste US-Sportlerin mit Hidschab im vergangenen Jahr bei Olympia angetreten. Bei den Spielen in Rio holte sie eine Bronzemedaille. Nicht ohne Stolz präsentierte die Fechterin die Puppe bei einer Preisverleihung im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Die Kopftuchbarbie ist Teil einer neuen Puppen-Serie bei Barbie, mit der Frauen in den Mittelpunkt gerückt werden sollen, die Grenzen überschritten und Mädchen inspiriert haben. Die Puppe soll im kommenden Herbst in den Handel kommen.