Ein Signal der Erinnerung und der Solidarität wollen die Menschen in Barcelona an diesem Tag aussenden. Vor einem Jahr starben bei islamistischen Anschlägen in der katalanischen Stadt und im Küstenort Cambrils 16 Menschen, mehr als 100 wurden verletzt. Bei der Gedenkzeremonie in Barcelona wurde am Freitag John Donnes Gedicht, "Kein Mensch ist eine Insel" in den Sprachen der Länder und Regionen verlesen, aus denen die Opfer stammten: unter anderem Deutschland, Katalonien, Frankreich und Portugal. Auf der Flaniermeile "Las Ramblas", wo der mutmaßlich islamistische Attentäter am 17. August 2017 mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast war, legten Trauernde Blumen ab. Im Vorfeld des Gedenktages hatten viele Angehörige und Bürger Barcelonas darum gebeten, die Erinnerung an die Opfer nicht mit politischen Konflikten zu überschatten. Doch schon zu Beginn der Zeremonie deutete sich an, dass dies sich wohl nicht erfüllen würde. Bei der Ankunft von Spaniens König Felipe und Königin Letizia am Freitag in Barcelona gab es sowohl Jubel als auch Zwischenrufe. Wie tief der Streit zwischen katalanischen Separatisten und der spanischen Zentralregierung sitzt, war am Rande der Gedenkveranstaltung auf den Ramblas zu sehen. Dort gerieten Anhänger des spanischen Königshauses und Unterstützer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung aneinander. Es kam zu Übergriffen und Beleidigungen. Vom Motto des Gedenktages "Barcelona, Stadt des Friedens" war bei diesen Szenen nichts zu spüren.