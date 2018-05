Wenn es auf der Republica in den vergangenen Tagen um digitale Gesellschaft und soziale Medien ging, dann konnte die Diskussion um Datensicherheit und Facebook nicht fern sein. Zu Gast auf der Konferenz in Berlin war am Freitag Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD). Sie stellte sie klar, dass Facebook weiter unter Beobachtung stehe. "Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Am Ende des Tages machen die nichts, was sie nicht tun müssen. Wir haben es ganz konkret erlebt. Ich habe in beiden Gesprächen noch mal gefragt, ob die Äußerungen sowohl von Zuckerberg als auch von Sheryl Sandberg, dass sie die europäische Datenschutzgrundverordnung als Level Playing Field akzeptieren für die ganze Welt, ob das so ist. Da haben sie beide Male Ja gesagt. Und dann wenige Tage später wurde öffentlich, dass sie die ganzen Kunden abziehen aus Europa. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist immer noch so. Ich habe Ihnen jetzt auch noch mal einen Brief geschrieben und um Klärung dazu gebeten. Wir akzeptieren es, aber sie haben natürlich diese ganzen User der Gerichtsbarkeit entzogen. Also diese schönen Sanktionsmechanismen, die wir gerade aufgebaut haben." Barley verlangt von Facebook-Chef Mark Zuckerberg mehr Tempo und zusätzliche Schritte beim Datenschutz als angekündigt. In einem Brief an ihn schrieb Barley, der Missbrauch von Facebook-Daten durch das Unternehmen Cambridge Analytica habe das Vertrauen vieler Nutzer erschüttert. "Wovor wir uns, finde ich, hüten sollten, ist Innovation und Datenschutz immer gegeneinanderzustellen. Das hat Herr Baum ja auch schon kurz angesprochen. Am Ende des Tages haben ja alle ein Interesse daran, dass Daten sicher sind, vor allen Dingen auch die Unternehmen." Cambridge Analytica hatte die Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern ausgewertet, um den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump zu unterstützen. Am Mittwoch hatte das Unternehmen wegen Kundenschwundes und steigender Anwaltskosten im Zuge des Skandals Insolvenz angekündigt.