Bundesjustizministerin Katarina Barley von der SPD ist am Sonntag in Berlin zur Spitzenkandidatin für die Europawahl gewählt worden. In einer stimmungsvollen Rede bekannte sie sich davor, mit Leib und Seele Sozialdemokratin zu sein. "Ich liebe diese Partei. Das tue ich auch nach wie vor, weil wir die tollsten Mitglieder haben, die meisten Mitglieder immer noch. Alle, die immer das Totenglöcklein von der SPD läuten wollen, vergessen das. Wir sind eine große, eine schlagkräftige, eine richtig tolle Partei mit großartigen Mitgliedern. Ich finde, das sollten wir viel öfter auch nach vorne stellen." In der SPD gilt Barley als beliebt. Sie legte in der Partei einen Blitzaufstieg hin: Erst 2013 in den Bundestag gewählt, wurde die Juristin Anfang 2015 Generalsekretärin der Partei. Keine zwei Jahre später stieg sie zur Bundesfamilienministerin auf, da Amtsinhaberin Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehrte. Obwohl sie als Generalsekretärin die Bundestagswahl maßgeblich mit vorbereitet hatte, wurde ihr das Wahldebakel 2017 nicht angeheftet. In Deutschland können Bürger am 26. Mai 2019 ihre Stimme für das Europäische Parlament abgeben. Derzeit sind die Sozialdemokraten zweitstärkste Kraft im Europäischen Parlament.