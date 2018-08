Angesichts der schleppenden Brexit-Verhandlungen nehmen die Warnungen in der EU vor einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft zu. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier forderte die 27 Länder am Donnerstag dazu auf, sich auf ein solches Szenario vorzubereiten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz riet bei einem Bankenkongress in Frankfurt, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. "Die deutsche Regierung versucht alles in ihrer Macht Stehende zu tun, dass wir tatsächlich zu einem Vertrag kommen. Aber man kann auch jetzt an dieser Stelle nicht sagen, dass das eine sichere Ausgangslage sein wird, sondern wir werden jetzt noch viel dafür tun müssen, dass es tatsächlich so ist. Und der eine oder andere wird sich sicherlich in seinem Kopf darauf einstellen müssen, dass es auch zu einem ungeregelten Brexit kommen kann. Das, finde ich, wäre jedenfalls ein Rat, den man sich als Unternehmensführer irgendwo immer wird geben müssen in der heutigen Situation." Barnier und sein britischer Verhandlungspartner Dominic Raab halten es mittlerweile für möglich, dass sich die Verhandlungen bis in den November hinziehen und damit die bisherige Frist bis zum EU-Gipfel im Oktober nicht zu halten ist. Eile ist deshalb geboten, weil bis zum Austrittstermin am 29. März 2019 auch die nationalen Parlamente sowie das EU-Parlament dem Abkommen zustimmen müssen.