BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT. O-TON DIETMAR BARTSCH, LINKEN-FRAKTIONSVORSITZENDER IM BUNDESTAG: ("Ich rate meiner Partei, aber auch den Sozialdemokraten, hier etwas gelassener im Umgang zu sein. Man soll doch erst mal schauen, was real passiert. Wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass es auch bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel in Sachsen-Anhalt weniger als 70 Prozent Wahlbeteiligung gab. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen zu einer Partei gegangen sind, die wir alle nicht wollen. Die Sozialdemokraten haben über zehn Millionen Wählerinnen und Wähler verloren, die nicht bei der Linken angekommen sind. Diese Herausforderung müssen wir annehmen. Und ich weiß es auch nicht. Niemand weiß, ob diese Bewegung jetzt eine Lösung bringen wird. Aber ich rate dazu, mal zu sehen, was passiert real. Schaffen wir das in der Gesellschaft wieder, Diskussionen führen zu können, die Links mehrheitsfähig machen, und schaffen wir das mit anderen Initiativen zu verbinden? In diesem Sinne wollen wir doch erst mal mit dem heutigen Startschuss die nächsten Wochen abwarten und dann vielleicht ein Urteil fällen.")