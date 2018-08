Für Bayer droht der Kauf von Monsanto zum Milliardengrab zu werden. Im Prozess um einen an Krebs erkrankten Mann hat ein Geschworenengericht in Kalifornien die Bayer-Tochter Monsanto zu einer Schadensersatzzahlung von 289 Millionen Dollar verurteilt. Der Kläger, ein ehemaliger Platzwart an einer kalifornischen Schule, hatte dort bis zu 30 Mal im Jahr Glyphosat eingesetzt. Seine Diagnose Lymphdrüsenkrebs führt der 46-Jährige auf das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zurück. Das US-Gericht erklärte in seinem Urteil, Monsanto habe es versäumt, den Mann und andere Verbraucher vor den Risiken seiner Unkrautvernichter zu warnen. Und es könnte nicht bei dem einen Urteil bleiben: Der US-Saatgutriese, der unter Protesten von Umweltschützern kürzlich von Bayer für rund 63 Milliarden Dollar übernommen wurde, sieht sich mehr als 5000 ähnlichen Klagen in den USA gegenüber. Zudem drohen Monsanto Umsatzeinbußen, sollten Landwirte Produkte des Unternehmens nach dem Urteil meiden. Anleger nahmen am Montag Reißaus: Die Bayer-Aktien brachen in der Spitze um fast 14 Prozent auf ein Fünf-Jahres-Tief ein und waren größter Verlierer im Dax. Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern büßte damit mehr als zehn Milliarden Euro an Börsenwert ein. Monsanto kündigte Berufung gegen das Urteil an. Das Unternehmen bestreitet, dass Glyphosat Krebs verursacht. Wissenschaftliche Studien hätten gezeigt, dass die Chemikalie für den menschlichen Gebrauch unbedenklich sei. Glyphosat zählt weltweit zu den meist verwendeten Herbiziden.