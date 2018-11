Wiederwahl und ein gewisses Aufatmen in München: Gut drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern hat das Parlament den CSU-Politiker Markus Söder als Ministerpräsidenten bestätigt. Söder erhielt 110 von 202 Stimmen, wie Landtagspräsidentin Ilse Aigner am Dienstag bekanntgab. Das war eine Stimme weniger, als Abgeordnete der neu gebildeten Koalition von CSU und Freien Wählern anwesend waren. Ein Koalitionsabgeordneter fehlte nach Angaben beider Fraktionen wegen Krankheit. Söder sagte nach seiner Wahl: O-Ton: "Wenn man mal anschaut; wie schnell wir eine Regierung gebildet haben, wie geräuschlos, wie souverän wir diese Stabilität entwickelt haben, dann bin ich heute über den Abschluss dieser Verhandlungen sehr froh, eine Woche früher; als es die Verfassung vorgesehen hat. Wir waren also schneller, geräuschloser und stabiler als manch andere Regierung in Deutschland; und das, finde ich, ist ein ganz guter Auftakt für die neue Legislatur.") Oppositionsführerin Katharina Schulze von den Grünen sagte: O-Ton: "Ich wünsche mir, ich habe das in meiner Rede auch ganz klar gesagt, dass der Ministerpräsident und die neue Koalition Brücken baut anstatt Gräben aufzureißen, und vor allem, dass sie die Gestaltung unserer Zukunft mutig anpacken und nicht nur den Status Quo verwalten." Bei der Landtagswahl hatte die CSU mit gut 37 Prozent der Stimmen ihr schwächstes Ergebnis seit fast 70 Jahren eingefahren. Die Grünen hingegen waren zweitstärkste Kraft geworden mit knapp 18 Prozent der Stimmen.