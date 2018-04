Vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale heißt es für den FC Bayern volle Konzentration. Zwar konnte der deutsche Rekordmeister im Hinspiel gegen den FC Sevilla auswärts ein 2:1 vorlegen und damit eine gute Ausgangslage für das Erreichen des Halbfinales schaffen. Doch will in Bayern sich niemand zu früh siegessicher geben. Sevilla zeigte in dieser Saison seine Auswärtsstärke und schlug Manchester United in Old Trafford mit 2:1. Und die Spanier stehen unter Druck, und müssen attackieren, um die Bayern noch in Bedrängnis zu bringen. Bayer-Star Arjen Robben äußerte sich vor dem Spiel deshalb vorsichtig: "2:1 ist gut, aber wie gesagt, die haben ein super Spiel gemacht in Manchester. Das ist immer noch eine sehr gute und gefährliche Mannschaft. Und im Fußball kann halt alles passieren. Wenn wir jetzt 1:0 in Rückstand geraten, dann, ja dann haben wir natürlich viel Druck. Und deswegen müssen wir ganz konzentriert die Sache angehen." Gegen Sevilla muss Trainer Jupp Heynckes voraussichtlich auf Mittelfeldmann Arturo Vidal verzichten, auch David Alaba wird wahrscheinlich noch nicht fit sein. Wenn die Münchner nicht ganz den Faden zu Hause verlieren, dürften die Bayern ihrem Traum vom erneuten Triple einen Schritt näherkommen.