Für den FC Bayern ist es ein Highlight-Spiel. Am Mittwochabend empfängt das Team von Nico Kovac im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales den FC Liverpool. Das Hinspiel in Liverpool war 0:0 ausgegangen. Ob das nun eine gute oder schlechte Ausgangslage für die Bayern ist, darauf will sich Kovac nicht festlegen. "Das Ergebnis 0:0, ja viele werden sagen, das ist ein kleiner Vorteil für den FC Liverpool. Wenn sie ein Auswärtstor schießen, dann müssen wir schon gewinnen. Aber wir müssen sowieso gewinnen, unabhängig davon, was morgen passiert, ob sie ein Tor schießen oder nicht. Wenn wir weiterkommen möchten, müssen wir gewinnen. Weil ein 0:0 wird es, glaube ich, morgen nicht geben. So dass wir unterm Strich gewinnen müssen. Und wenn du eine Runde weiterkommen möchtest, gerade zu Hause, musst du gewinnen. Aber ich bin mir sicher, dass wir morgen eine Unterstützung erleben werden, die wir nicht vergessen werden. Das wird von 70.000 unserer Fans sicherlich richtig losgehen dort. Und wir müssen es unten auf dem Platz umsetzen." Dabei setzt Kovac wieder auf Mannschaftkapitän Manuel Neuer im Tor. Auf den er große Stücke hält: "Als Torwart ist er unsere Lebensversicherung. Er ist einer, der hundertprozentige Bälle halten kann, auch hält. Und was er gerade im Hinspiel mit dem Ball am Fuß gemacht hat, das war schon sensationell. Dadurch konnten wir das Tempo, den Rhythmus des Gegners, runtersetzen. Und das werden wir morgen sicher auch brauchen." Der so gelobte Neuer, geht davon aus, dass die Bayern offensiver als im Hinspiel auftreten werden. Weil Liverpool aber offensiv sehr stark sei, müsse grundsätzlich erst einmal die Defensive stehen. "Es ist morgen ein Finale und dementsprechend kann immer alles vorher passieren. Es treffen zwei Top-Mannschaften aufeinander. Man hat das Hinspiel ja gesehen, es war ganz eng, keiner wollte Fehler machen. Und jeder wollte unbedingt auch ein gutes Resultat mit ins Rückspiel nehmen. Und da wir morgen dieses Heimspiel haben, wird die Allianz-Arena natürlich brennen. Und wir versuchen, auch so ein wichtiges Spiel, was natürlich wieder an der Zeit ist, zu gewinnen. Weil wir auch schon etwas länger keine größere Mannschaft international zu Hause geschlagen haben, wird es auch an der Zeit für uns, dass wir das wieder zeigen." Liverpools-Trainer Jürgen Klopp bezeichnete Neuer als "positiv Verrückten". Dieser wolle immer das Beste für sein Team und sei dabei sehr emotional. Und noch eine Information: Für ein mögliches Elfmeterschießen hat Neuer nach eigener Aussage nicht trainiert.