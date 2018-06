Auswahl gibt es genug in diesem Geschäft in München. Beim Kauf eines Kreuzes hat man die Wahl zwischen modern oder traditionell. Die Wahl, überhaupt ein Kruzifix anzuschaffen, haben zumindest Behörden in Bayern nicht mehr. Ab dem 1. Juni muss in allen Dienstgebäuden des Freistaates ein Kreuz hängen. Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder hatte im April beschlossen, das christliche Symbol im Eingangsbereich jedes Dienstgebäudes "als sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts- und Gesellschaftsordnung in Bayern und Deutschland" anzubringen. "Das Kreuz sei das grundlegende Symbol der kulturellen Identität christlich-abendländischer Prägung", hieß es zur Begründung. Die Bevölkerung scheint jedoch geteilter Meinung zu sein, ob es auch wirklich in bayerischen Dienstgebäuden hängen muss. "Ich bin ein Christ, bin aus Bayern, bin geboren in Bayern, und denke mir, dann soll das bleiben. Weil wir unser Christentum so haben, die anderen Religionen sollen das so machen. Ich bin dafür." "Wenn man dazu übergeht jemand was überzustülpen, dann geht ja das Wichtige verloren. Das fände ich sehr schade. Also ich finde es schade, dass der Herr Söder eine seiner ersten Aktionen so was Komisches macht. Also mir hat es nicht gefallen." "Schule ist Schule, Kirche ist Kirche." "Ich finde es gut, weil es gehört zu unserer Tradition und ich bin auch ein gläubiger Mensch und zutiefst katholisch. Und es ist doch eine Kulturprägung unseres Bundeslandes und ich finde es in Ordnung." "Die können hinhängen, was sie lustig sind. Es soll nur jeder entscheiden können für sich, und nicht aufoktroyiert werden vom Staat." Söders Kreuz-Verordnung war auch bei Kirchenleuten nicht nur auf Wohlgefallen gestoßen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hatte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" kritisiert, das Kreuz werde im Namen des Staates enteignet, wenn es nur als kulturelles Symbol gesehen werde.