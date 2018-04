Seit Freitag ist es offiziell. Der in Berlin geborene Kroate Niko Kovac wird in der kommenden Saison den Rekordmeister FC Bayern München trainieren. Damit löst der aktuelle Trainer von Eintracht Frankfurt Jupp Heynckes als Chefcoach ab. Kovac erzählte am Freitag auf einer Pressekonferenz in Frankfurt vom turbulenten Vortag: "Gestern fing der Tag normal an. Wie jeder Tag wenn man zur Arbeit geht. Aber dann im Laufe des Tages kam eine Dynamik in den Tag, den ich in der Form selber noch nicht erlebt habe. Ich habe einen Anruf aus München bekommen, wo ich gleichzeitig auch ein Vertragsangebot erhalten habe. Dieses habe ich gestern auch angenommen." Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic schäumte auf der Pressekonferenz hingegen vor Wut. Und machte den Bayern schwere Vorwürfe: "In dieser Phase, die unheimlich wichtig ist für Eintracht Frankfurt. Die nächsten Wochen stehen sehr viele wichtige Spiele für uns an. Wir können sehr viel erreichen. Wir haben uns sehr viel aufgebaut in sehr kürzester Zeit. Und deshalb ist dieser Zeitpunkt bei uns, bei der Eintracht, kein sehr glücklicher. Dass Informationen nach Außen geflossen sind, innerhalb kürzester Zeit, sicherlich nicht aus Frankfurt, sind sehr ärgerlich, und sind unprofessionell, und sind respektlos." Der 46-jährige Coach Kovac bekommt bei den Bayern nach Angaben des Vereins einen Dreijahresvertrag vom Juli 2018 bis zum Juni 2021. Kovac war in den Jahren 2001 bis 2003 als Spieler bei den Bayern und kennt damit den Verein. Hier die Stimmen von einigen Fans am Freitagmorgen in München: "Ich glaube schon, weil er in das Konzept von den Bayern passt, dass sie etwas ändern jetzt. Es müssen jüngere Leute her. Kovac kennt die Bayern, weiß, was da los ist. Also, ich finde, der passt her." "Er hat früher mal bei Bayern gespielt, er kennt den Uli Hoeneß, der wird wahrscheinlich mit den Leuten sehr gut klar kommen. und er ist ein guter Trainer, das hat er in Frankfurt bewiesen mit der Mannschaft, die er da aufgebaut hat. und ich denke mal, er kann es auch bei uns schaffen. Also, wir wünschen ihm alles Gute." "In seinen bisherigen Stationen hat er gute Arbeit geleistet. Ob er jetzt mit den Top-Stars hier zurechtkommt, das wird man sehen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen eigentlich." Kovac verfügt auch über internationale Erfahrung. Denn als Spieler war er Teil der kroatischen Nationalmannschaft, die er später dann auch trainieren durfte, bevor er als Coach von Eintracht Frankfurt in die Bundesliga zurückkehrte. Und übrigens wird bei Bayern München auch wieder sein jüngerer Bruder Robert Kovac als Co-Trainer mit dabei sein.