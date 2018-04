Bayern München hat das Halbfinale der Champions League erreicht. Dem Team von Trainer Jupp Heynckes genügte im Rückspiel daheim gegen den FC Sevilla ein torloses Unentschieden. Das Hinspiel in Spanien hatten die Bayern vor einer Woche 2:1 gewonnen. Heynckes: "Man kann nicht immer brillant spielen, man kann nicht immer den Gegner an die Wand spielen, das ist nicht möglich und deswegen war ich sehr zufrieden. Vor allen Dingen, dass wir auch zu Null gespielt haben. Weil, das ist etwas was ich mit meiner Mannschaft gestern und heute eindringlich mit auf den Weg gegeben habe: Wir müssen solche Spiele musst du zu Null spielen und normalerweise sind wir immer in der Lage auch ein Tor zu erzielen. Aber leider war es heute nicht der Fall." Auch wenn der Torsegen ausblieb: den Bayern gelang es, die Kontrolle über die Spanier zu behalten. Die Gäste wiederum bekamen nach einem Foul von Correa an Martinez eine Rote Karte verpasst und mussten das Spiel zu zehnt beenden. Eins ist dem FC Sevilla aber gelungen: Die Siegessträhne der Bayern in der Champions League ist mit dem 0:0 vom Mittwoch abgerissen.