Nach einem umkämpften Spiel in Liverpool trennen sich Bayern München und der FC Liverpool mit 0:0. Bayern Trainer Nico Kovac war nach dem Spiel zufrieden. Die Ausgangslage für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale vor eigenem Publikum sei nicht schlecht, so Kovac: "Klar, wir haben kein Tor geschossen, aber wir haben auch keins kassiert. Wir spielen jetzt Zuhause und ich glaube schon, dass so ein Heimspiel auch immer wieder ein Vorteil ist. Wir werden vor 75.000 Zuschauern spielen. Wir wollen in die nächste Runde kommen, genauso wie der FC Liverpool. Wir wissen, bei einem Gegentreffer müssen wir schon gewinnen. Aber, das ist uns klar. Auf diesem Niveau ist alles sehr klein. Ich habe es immer wieder gesagt, zwei Spiele, da entscheidet die Tagesform, Kleinigkeiten. Da entscheiden nicht große Sachen, sondern wir sind da im Mü-Bereich, wie ich immer sage. Deswegen abwarten. Jetzt haben wir die Bundesliga vor der Brust und da haben wir auch noch Aufgaben." Liverpools Trainer Jürgen Klopp zeigte sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel von der Leistung der Bayern beeindruckt. Dennoch könne auch er gut mit dem Ergebnis leben, so Klopp. Welche Mannschaft sich am Ende durchsetzen werde, sei völlig offen: "Wie es in solchen Situationen üblich ist, bin ich mir sicher, dass Bayern sich etwas besser als wir fühlt. Aber wir haben drei Wochen. Und jeden Tag wird sich das Ergebnis ein bisschen schlechter für Bayern aber ein bisschen besser für uns anfühlen. Es ist ein 0:0, das beste Unentschieden, was man bekommen kann. Es wird wieder schwer werden, gegen Bayern zu spielen. Aber wenn wir heute gewonnen hätten, hätte sich nicht viel verändert. Ein 0:0 ist genug für viele Dinge. Es ist nicht perfekt, aber gut genug, um damit zu arbeiten." Das Rückspiel in München ist am 13. März. So viel ist klar, dann muss es am Ende einen Sieger geben.