Mit einem 5:0 gewinnt der FC Bayern München am Dienstagabend daheim in der Allianzarena klar gegen Besiktas Istanbul in dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Vorentscheidend war eine rote Karte für Vida in der 16. Minute. Danach spielten die Bayern in Überzahl. Thomas Müller erzielte den Führungstreffer kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute. Die weiteren Tore der Partie erzielten: Coman, erneut Müller und zweimal Lewandowski. Bayern Coach Heynckes konnte also mit seinem Team zufrieden sein. Er warnte aber auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel vor Überheblichkeit im Rückspiel am 14. März in Istanbul: "Ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir so hoch gewonnen haben. Und dass wir nicht unbelastet nach Istanbul fliegen können. Sondern wir werden uns da genauso optimal vorbereiten, wie wir das immer machen. Und ich auch mal davon aus, dass die best mögliche Mannschaft auch dort spielen wird, weil in der Champions League da darf man kein Risiko eingehen. Und das werden wir auch nicht." Doch klar ist auch: mit diesem 5:0 Sieg haben sich die Bayern bereits eine sehr gute Ausgangslage geschaffen für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League.