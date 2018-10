Trotz der Bundesliga-Niederlage bei Hertha BSC und einem Unentschieden gegen den FC Augsburg will man bei Bayern München das Wort Mini-Krise nicht hören. Am Dienstagabend empfängt der deutsche Rekordmeister Ajax Amsterdam in der Champions League. Beide Teams hatten ihre ersten Spiele in der Königsklasse gewonnen. In der Allianz-Arena kommt es also zu einem Spitzenspiel. Für Bayern-Trainer Nico Kovac eine gute Gelegenheit, die zuletzt schwächeren Leistung wieder in Vergessenheit geraten zu lassen: "Wir sind von Hause aus Zweckoptimisten, bzw. auch Realisten. Und wir werden das schon hinkriegen. Es wird jetzt mit Sicherheit nicht passieren, das kann ich Ihnen unterschreiben, dass wir jetzt die nächsten zehn Spiele verlieren werden. Das kann ich mir nicht vorstellen." Flügelflitzer Arjen Robben hat sich gegen seine Landsleute besonders viel vorgenommen. Er wird voraussichtlich von Beginn an zum Einsatz kommen. Bei den Buchmachern ist Bayern der klare Favorit. Doch natürlich - so Kovac - wollen die Bayern Ajax Amsterdam auf keinen Fall unterschätzen. "Dafür ist der holländische Fußball auch bekannt, dass sie technisch sehr gute Spieler haben. Egal, ob Sie dort vom Torwart anfangen oder ob Sie dort vom Innenverteidiger anfangen. Es ist schon eine sehr spielstarke Mannschaft. Eine Mannschaft, die gerne den Ball hat. Eine Mannschaft, die gerne auch den Rhythmus bestimmt." Außer den Langzeitverletzten Coman, Tolisso und Rafinha hat Kovac alle Spieler an Bord und für das erste Champions-League-Heimspiel dieser Saison zur Verfügung