Für Bayern München geht es am Mittwochabend um wichtige Punkte in der Champions League. Vor heimischen Publikum heißt der Gegner AEK Athen. Das Hinspiel in Griechenland hatten die Bayern mit 2:0 gewonnen. Allerdings müssen die Münchener in der Allianz Arena auf den verletzten Arjen Robben verzichten. Auch der Einsatz von James war zuletzt noch fraglich. Dennoch ist der deutsche Rekordmeister vor dem Spiel in der Favoritenrolle. Und das auch, obwohl es bei den Bayern zuletzt nicht so gut gelaufen ist. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund vier Punkte, zuletzt gab es ein enttäuschendes 1:1 gegen den SC Freiburg. Es könnte besser laufen, sagt Bayern-Trainer Nico Kovac: "Und das ist glaube ich der springende Punkt, dass wir im Moment in einer Phase sind, wo wir uns alles hart erarbeiten müssen. Wo nicht alles klappt, aber wir, für das was wir investieren an körperlicher Arbeit, nicht immer so belohnt werden, wie wir uns das wünschen. Deswegen muss man als Trainer oder auch als Spieler versuchen, positiv zu bleiben. Ich kann natürlich sagen, das war nicht gut, das war nicht gut. Aber sie können mir glauben, da wird das Selbstvertrauen meiner Spieler nicht steigen." Gegen Athen wolle die Mannschaft nicht nur gewinnen, sondern auch eine überzeugende Leistung zeigen, sagt Josua Kimmich. Das Verhältnis zu Trainer Nico Kovac sei gut, jetzt seien vor allem die Spieler in der Pflicht. "Wir sind die, die auf dem Platz stehen. Wir haben die Verantwortung. Und wenn ich dann ein Spiel sehe wie gegen Freiburg, wo man glaube ich in der 75. Minute in Führung geht. Und Bayern München zu hause, da darfst Du das Ergebnis einfach nicht mehr hergeben. Also, da musst Du das Spiel einfach gewinnen. Auch im DFB-Pokal führen wir 2:0 und in den letzten fünf oder zehn Minuten werden wir fast hinten reingedrängt. Wo ich sage, das kann einfach nicht passieren. Und das hat überhaupt nichts mit dem Trainer zu tun. Sondern das sind dann wir Spieler, die da auf dem Platz stehen und dafür sorgen müssen, dass wir in solche Situationen gar nicht erst reinkommen." Mit einem überzeugenden Auftritt gegen Athen würden die kritischen Stimmen im Umfeld der Bayern vermutlich leiser werden. Zudem könnte die Mannschaft dann mit neuem Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen. Am Samstagabend steht das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an.