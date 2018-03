So ruhig wie beim Abschlusstraining am Dienstag, wird es am Mittwochabend sicher nicht, wenn Bayern München in der Champions League gegen Besiktas Istanbul spielt. Dann wird der Vodofone-Park in Istanbul ein Hexenkessel sein, mit lautstarken Fans der Heimmannschaft. Nach dem 5:0-Sieg aus dem Hinspiel sollte das Weiterkommen für den deutschen Rekordmeister dennoch kein Problem sein. Wer für die Bayern auflaufen wird, wollte Jupp Heynckes auf der Pressekonferenz vor dem Spiel noch nicht verraten: "Für mich gibt es keine erste Formation, sondern das variiert sicher immer mal. Aber ich werde natürlich von meinen Überlegungen nicht abgehen, dass ich auch eine sehr gute Balance innerhalb der Mannschaft haben möchte zwischen Defensive und Offensive." Natürlich wollten die Journalisten auch in Istanbul von Heynckes wissen, ob er nun Trainer bei Bayern München bleiben will oder nicht. "Ich kann Ihnen sagen, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich tue. Und Sie müssen abwarten, bis die Entscheidung dann bekanntgegeben wird. Wollen wir so verbleiben?" Die Mannschaft freue sich auf das Spiel und die Atmosphäre in Istanbul, sagte Thomas Müller: "Wir wollen hier von Anfang an zeigen, dass gar keine Hoffnung aufkeimt, dass hier noch an ein Wunder geglaubt werden kann. Und wir wollen mutig auftreten und natürlich an unsere Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen. Auch wenn es jetzt nicht sehr realistisch ist, dass es wieder so viele Tore werden." Der angeschlagene Arjen Robben ist nicht mit nach Istanbul gereist. Ansonsten hat Jupp Heynckes bei der Mannschaftsaufstellung mal wieder die Qual der Wahl.