Wer sich warm anziehen muss mit Blick auf dieses Match - man weiß es nicht genau: Am Dienstagabend trifft der FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League auf den türkischen Meister Besiktas Istanbul. Der Trainer der Bayern, Jupp Heynckes, machte am Montag in München deutlich, dass er dem Team aus Istanbul und Coach Senol Günes großen Respekt zolle. O-TON BAYERN-TRAINER JUPP HEYNCKES: "Das ist eine Mannschaft, die gespickt ist mit internationaler Erfahrung und, was für mich ganz wesentlich ist, warum Besiktas zum ersten Mal in der türkischen Fußballgeschichte das Achtelfinale der Champions League erreicht hat, das Geheimnis liegt in ihrem Trainer. Er ist auch - zwar noch nicht mein Jahrgang, aber er ist schon 65, ein sehr erfahrener Mann, ein absoluter Top-Trainer, der es versteht, die Mannschaft zusammenzufügen zu einer Einheit. Sie ist körperlich sehr gut drauf, spielt einen wirklich guten Fußball." Die Münchner können bei dem Spiel mit Erfahrung aufwarten: Zuletzt erreichten sie sechsmal in Folge mindestens das Viertelfinale der Championsleague. Doch solche Meriten zählen im aktuellen Spiel kaum, weiß auch Bayern-Verteidiger Mats Hummels: O-TON MATS HUMMELS, INNENVERTEIDIGER BEI BAYERN MÜNCHEN ("Sie haben ihre Gruppe nicht unverdient gewonnen, definitiv verdient gewonnen, sie haben große Namen in der Mannschaft, sie haben auch - das haben wir oft in den Videos gesehen - wirklich Qualität im Spiel, also taktisch und individuell. Deswegen sollten wir uns erst mal nur damit beschäftigen, dass wir Besiktas eben schlagen. Am besten natürlich morgen im Heimspiel. Dann werden wir uns eine gute Ausgangslage verschaffen. Und ich glaube , über alles weitere kann man sich echt noch keine Gedanken machen.") Anstoß für das Hinspiel ist am Dienstag um 20.45 Uhr in München. Das Rückspiel findet am 14. März in der Türkei statt.