Die Bilder aus der Nacht zu Samstag von dem Feuer nach einer Explosion auf dem Raffineriegelände der Firma Bayernoil in Vohburg an der Donau sind dramatisch. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann besuchte das Gelände am Samstagvormittag: "Nach gegenwärtigen Ermittlungsstand gehen wir davon aus, dass es keine Toten gibt. Und die Fachleute sehen im Moment auch nicht das Risiko, dass es noch zum Auffinden von Toten kommen könnte." Nach Angaben des zuständigen Landratsamts in Pfaffenhofen konnte für die schwarze Rauchwolke jedoch Entwarnung gegeben werden. Messungen hätten gezeigt, dass keine gesundheitsgefährdenden Schadstoffe in der Luft seien. Das betroffene Gebiet liegt östlich von Ingolstadt. Wie es zu der Explosion genau kommen konnte, ist bisher noch unklar.