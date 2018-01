Die deutsche Industrie rechnet im laufenden Jahr mit einer weiteren Wachstumsbeschleunigung. Erwartet werde ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von zweieinviertel Prozent, erklärte der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) am Donnerstag in Berlin. Deutschland gehe es gut - sehr gut sogar, sagte BDI-Chef Dieter Kempf: "In der deutschen Industrie blicken wir optimistisch in dieses neue Jahr. Der Aufschwung hat an Breite gewonnen. Die deutsche Wirtschaft ist auf dem Weg in die Hochkonjunktur. Wir erwarten 2018 einen Zuwachs des Bruttoinlandproduktes von zweieinviertel Prozent." Ein Problem bleibe, dass die deutsche Wirtschaft weiter dringend Arbeitskräfte suche, teilte der BDI mit. International lägen demnach die Herausforderungen besonders in den USA mit den Steuerplänen der US-Regierung und in China, wo sich die kommunistische Partei zunehmend in Geschäfts- und Investitionsentscheidungen einmische.