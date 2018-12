Diese Bilder sind zwar schon einige Wochen alt, wurden aber erst jetzt veröffentlicht. Sie zeigen den Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala am 24. November diesen Jahres. Ein Wanderer, der in einer Gruppe unterwegs war, hielt den beängstigenden aber auch faszinierenden Moment fest. Die Wanderer konnten sich nach eigenen Angaben nach dem Ausbruch in Sicherheit bringen. Sie hätten zu keiner Zeit Angst um ihr Leben gehabt. Der Feuervulkan in Guatemala ist einer der aktivsten Vulkane in Zentralamerika. Bei seinem Ausbruch im Juni waren mehr als 190 Menschen ums Leben gekommen.