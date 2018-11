Nach dem 5:1-Sieg gegen Benfica Lissabon am Dienstagabend in der Champions League suchten die Spieler von Bayern München beim Training am Mittwoch den Kontakt zu den Fans. Es wurden reichlich Autogramme geschrieben. Das Spiel gegen die Portugiesen wurden von einigen als Befreiungsschlag gewertet. Nach zuletzt enttäuschenden Leistungen in der Bundesliga war auch Bayern-Trainer Nico Kovac heftig in die Kritik geraten. Es wurde bereits über seine möglichen Nachfolger spekuliert. Dass diese Spekulationen jetzt aufhören, glauben viele Bayern-Fans aber nicht: "Ich glaube nicht, dass er bleiben wird. Auch, obwohl Bayern gestern gewonnen hat. Aber dafür hat es einfach in den letzten Wochen nicht gereicht. Die Leistung der Mannschaft war nicht gut genug und es war jetzt ein Befreiungsschlag, aber der Sieg war jetzt auch nicht so souverän, wie das Ergebnis. Und deswegen wird kurz über lang, denke ich, ein neuer Trainer kommen "Gerade wenn man sieht, wie Robben die Tore geschossen hat, wenig Gegenwehr, da wird die Gegenwehr in der Bundesliga auch phasenweise höher sein. Da muss man einfach froh sein, Lewandowski, der im richtigen Moment einfach zwei Mal seinen Kopf hin hält." "Was für eine Krise? Es gibt keine Krise. Wir werden am Ende Deutscher Meister, Champions League spielen wir auch vorne mit und den Pokal holen wir auch. Ist doch ganz normal!" Kovac hatte zuletzt kritisiert, dass seine Mannschaft vor allem Probleme habe, wenn es gegen die vermeintlich schwächeren Mannschaften in der Bundesliga gehe. Die Einstellung gegen namhafte Mannschaften würde dagegen immer stimmen. Die nächste Bewährungsprobe für Kovac und seine Mannschaft steht am Samstag auf dem Programm. Dann müssen die Bayern in der Bundesliga bei Werder Bremen antreten.