Eine Gruppe von US-Bürgern fand sich am Samstag an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ein, um für die von Präsident Trump geforderte Grenzmauer zu demonstrieren. Sie reichten sich gegenseitig die Hände, um die bestehende Barriere als menschliche Mauer zu verlängern. "Wir sind hier, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier keine Mauer ist, dass wir unsere Nation schützen müssen. Wenn wir das tun können all diese Menschen in Frieden leben, weil all die Drogen- und Menschenhändler, die hier durchkommen, sich einen anderen Ort suchen müssen." Etwas weiter östlich befinden sich etwa Zweitausend Migranten aus Zentralamerika, die auf die Erlaubnis warten, in die USA einzureisen. Sie befinden sich in einem Übergangscamps, das strengen Sicherheitsauflagen unterliegt. Dieser Mann aus Honduras erklärt, man habe ihnen gesagt, dass ihnen innerhalb von fünf Ta gen eine Registrierung gegeben würde. "Aber das ist auch wieder nur eine Lüge von vielen, die sie uns erzählen." Präsident Trump hat sein Vorgehen gegen Migranten jüngst verschärft, insbesondere gegen zentralamerikanische Migranten, die in Karavanen unterwegs sind.