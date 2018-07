Laut Behördenangaben haben Rettungsteams in Thailand in diesem Höhlenkomplex die zwölf vermissten Jugendfußballer und ihren Trainer gefunden. Die Gefundenen sollen demzufolge Lebenszeichen zeigen, nachdem sie rund neun Tage vermisst wurden. Das erklärte der Governeur der Provinz Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, am Montag. Spezialtaucher haben sich laut Behörden einem Bereich genähert, der eine Felsenerhöhung in der Höhle bildet, genannt "Pattaya Beach". Diese Erhebung im riesigen Höhlensystem könnte den 13 Vermissten die Plattform zur Rettung geboten haben, nachdem sintflutartige Regenfälle den Ausgang aus der Höhle versperrt hatten. Die Risiken seien aber noch immer groß für die Retter. Man wolle weiterhin mit großer Vorsicht im Bereich der Höhle "Tham Luang" operieren.