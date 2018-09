Wegen gewalttätiger Proteste ist am Freitagabend eine Ausgangssperre für die südirakische Stadt Basra verhängt worden. Kurz vor neun Uhr abends Ortszeit erklärten die Behörden, es würden alle, die sich auf der Straße befänden, festgenommen. Demonstranten hatten zuvor das iranische Konsulat in der zweitgrößten Stadt des Irak gestürmt und angezündet. Bei Demonstrationen kamen ein Mensch ums Leben, elf wurden verletzt, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. In den Protesten hat sich die Wut der vorwiegend schiitischen Bevölkerung über die zusammenbrechende Infrastruktur, Stromsperren und Korruption Bahn gebrochen. In Basra ist das Wasser nach Angaben von Einwohnern mit Salz verseucht. PROTESTER AND MOURNER, WISSAM ALI "Mit dem Wasser gibt es seit langem Probleme. Das ist lebenswichtig, so Gott will, werden wir nicht klein beigeben." PROTESTER, SUKAYNA ALI "Wie können unsere Politiker komfortabel in der Grünen Zone leben, während wir hier an Hunger und Durst sterben? Warum muss unsere Jugend und sogar Absolventen auf dem Markt Zwiebeln verkaufen während die Regierung Jobs nur an Parteimitglieder vergibt?" Seit Tagen gibt es gewalttätige Proteste in der Zwei-Millionen-Stadt Basra. Seit Montag sind dabei elf Personen getötet worden, Dutzende wurden verletzt. Die Bewohner im Südirak, wo das Gros des irakischen Öls gefördert wird, beklagen, dass ihre Region seit Jahrzehnten vernachlässigt wird.