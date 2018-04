Die Firma Bauer ist ein großer Hersteller von Baumaschinen in Bayern. Die Firmengeschichte reicht bis ins Jahr 1790 zurück. Die Bauer AG beschäftigt rund 11.000 Menschen in 70 Ländern und hat Mitte der 90er Jahre ihre Produktionsstätten in China aufgebaut zur Herstellung von schweren Maschinen, die für den Bau von Hochhäusern, Kraftwerken oder Flughäfen gebraucht werden. Zwar hat die Firma zwei Werke in China, die zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens sind und beliefern von dort ganz Asien mit spezialisierten Baumaschinen, aber dennoch ist der Vorstandsvorsitzende Thomas Bauer, der das Familienunternehmen in 7. Generation führt, besorgt um die Zukunft seiner Firma in China: "Jeder chinesische Ingenieur, der freut sich darauf, dass er etwas Neues entwickelt, genauso wie jeder deutsche Ingenieur. Und wenn man die erste Maschine kopiert hat, die nächste will man selber machen und die übernächste will man bereits viel besser machen, wie die Deutschen. Und die Chinesen haben viel, viel mehr Menschen, die entwickeln. Da gibt es viel, viel mehr Ingenieure. Und das ist unsere größte Herausforderung, dass das eben nicht ein Wettbewerb gegen Kopierer sein wird, sondern das wird ein Wettbewerb gegen unglaublich innovative Ingenieure sein, die in den nächsten 20 Jahren einfach uns überholen wollen. Und wenn wir das nicht wahrnehmen, dass das so ist, dann werden wir diesen Wettbewerb nicht gewinnen können." Die breitere wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde bis vor kurzem noch von deutschen Unternehmen und Politikern als höchst lukrativ angesehen. In einem erstaunlichen Tempo haben die Chinesen in den letzten zehn Jahren deutsche Autos und Maschinen gekauft, während sich das Land langsam für ausländische Firmen öffnete. Für die Bauer AG war das damals eine Chance, denn Mitte der 90er Jahre war kein einziges Unternehmen dort in der Lage, diese Maschinen selbst herzustellen. Aber bereits 2013 zählte Bauer 36 chinesische Wettbewerber, auch weil immer mehr europäische Lieferanten Bauteile nach China lieferten. Damit spiegelt sich in den Sorgen des Vorstandsvorsitzenden Thomas Bauer auch die in Deutschland wachsende Angst wider, dass es mit den guten Zeiten bald vorbei sein könnte.