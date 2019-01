Sie trotzen Kälte, Schnee und Eis, aber auch der Einsamkeit und der zuweilen Ohnmacht - Meschen ohne Obdach. Auch in der reichen Millionenmetropole München. Günther Rollpold ist einer von ihnen. Zusammen mit zwei anderen Obdachlosen hat er sein Lager vor einem ehemaligen Kaufhaus in München-Pasing aufgeschlagen. Der Schlafplatz ist mit Decken, Jacken, Mänteln und Plastiktüten ausgelegt. Die beißende Kälte störe ihn nicht mehr. Er habe sich daran gewöhnt, so sagt er. "Ich habe mir das ausgesucht. Da brauche ich ja nicht jammern. Da bin ich ja selber schuld. Ich muss ja nicht auf Dauer auf der Straße leben. Aber ich habe mir das halt rausgesucht und so ist es nun mal. Und da beschwere ich mich auch nicht. Da gibt es ja keinen Grund zum Beschweren." Bei allen Nachteilen sieht Günther Rollpold in einer Obdachlosenunterkunft für sich aber keine Alternative. "Ich mag ein Bier trinken wann ich das will. Oder Zigaretten rauchen wann ich will. Und keine Vorschriften. Das musst du machen, dies musst du machen - sowas brauche ich nicht." Anders sein Mitbewohner Roland Porcu. Sein linker Fuß ist amputiert, er ist auf den Rollstuhl angewiesen. Sein Traum: eine eigene Wohnung für sich allein. "Ich möchte wieder ein ganz normales Leben haben. Ich habe meine Frührente beantragt. Ich habe über 40 Jahre gearbeitet - das bringe ich zusammen." Er habe Rente beantragt und würde sie auch bekommen, aber zuerst müsse geprüft werden, ob er vielleicht mal in Italien, dem Heimatland seines Vaters, gearbeitet habe, erzählt er. Und das könne dauern. "Ich kriege eine Rückzahlung, aber ich weiß nicht wann. Und bis ich meine Rückzahlung kriege muss ich die Leute anbetteln und schauen, dass ich irgendwas aufstelle." Dann aber ist er müde. Er wolle jetzt weiterschlafen. Schlafen auf der Straße, mitten im Winter. Mitten in Deutschland. Wie so viele Menschen.