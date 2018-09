Der US-Schauspieler Burt Reynolds ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren in Florida gestorben. In einem Interview aus dem Jahr 2015 spricht er über wichtige Stationen seiner Karriere, auch über seinen Durchbruch als Darsteller mit dem Film „Beim Sterben ist jeder der Erste" von Regisseur John Boorman. "Das war wirklich seltsam. Ich habe John gefragt: Durch welchen Film bist Du auf mich aufmerksam geworden? War es 'Navajo Joe" oder... ich zählte eine Reihe erbärmlicher Filme auf, in denen ich bis dato mitgespielt hatte. Und er sagte: Nein, ich habe dich in der 'Tonight Show' gesehen, du hattest die anderen Gäste in der Hand." "In meiner unendlichen Weisheit hatte ich dann die Idee, dieses Nacktfoto für die Cosmopolitan zu machen. Es war als 'Ohrfeige' für diejenigen gedacht, die nicht nachvollziehen konnten, wie schwer so etwas für Männer ist. So etwas tun Männer nicht. Die Frauen waren im 'Playboy' und so, und vielen hat es sehr geschadet, es ruinierte ihre Karrieren. Keine hatte danach eine große Filmlaufbahn. Ich dachte, vielleicht hilft es, darum hab ich's gemacht. Mir hat es nicht geholfen. Ich denke, das war der Grund, dass niemand von uns nominiert wurde. Weil alle dachten, wir nehmen "Beim Sterben ist jeder der Erste" nicht ernst." "Der Höhepunkt meiner Karriere war die Nominierung für Boogie Nights. Und mein Tiefpunkt war, als ich keine Rollen bekommen konnte. Das war nur kurz davor. Ich hatte eine schwere Zeit. Aber dann kam dieser Film und änderte alles." "In Boogie Nights ging es um Pornografie, ich bin kein großer Fan davon. Ich dachte immer, das ist ein Thema, das man nicht wieder los wird. Wir waren verrückt, einen Film machen zu wollen, in dem alle nett waren und Familien hatten und so weiter. So etwas gab es nicht. Jeder von uns hatte doch ein desaströses Leben. Aber die Besetzung war phänomenal. Ich hatte nie zuvor einen von ihnen gesehen, aber Paul Thomas Anderson hat eine wundervolle Arbeit gemacht. Für alle war es der Startpunkt einer großen Karriere."