Rund sechs Wochen vor dem Fest hat der Weihnachtsmann schon alle Hände voll zu tun. In seinem persönlichen Postamt im brandenburgischen Himmelpfort waren bis Mittwoch etwa 11.700 Wunschzettel eingetroffen. Diese zu beantworten lässt sich der Herr in Rot nicht nehmen. Aber weil er das unmöglich allein schaffen kann, hat die Deutsche Post ihm 20 Engel als Helferinnen zur Seite gestellt, die Antwortbriefe in die ganze Welt schicken. Der Brief, der den weitesten Weg nach Himmelpfort zurückgelegt hat, kam in diesem Jahr aus Südafrika. Ganz nah dran hingegen waren am Mittwoch 27 Grundschüler aus Fürstenberg an der Havel. Sie bereiteten dem Weihnachtsmann ein herzliches Willkommen, als er von Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka im gelben Bob zu seinem Arbeitsplatz gefahren wurde. Wünsche hatten sie natürlich auch: "Ich habe einen Tischkicker, einen Nintendo-Switch, ein ferngesteuertes Auto und einen Laptop gewünscht. Das war es eigentlich." "Ich habe mir ein Puzzle gewünscht, mit ganz, ganz vielen Teilen. Und ein Kleid. Mehr weiß ich nicht mehr." "Vom Weihnachtsmann würde ich mir eigentlich jedes Jahr Bücher und dieses Jahr vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit für meine Familie. Die ist dieses Jahr ein bisschen kurz gekommen." Briefe, die bis zum 3. Advent im Weihnachtspostamt Himmelpfort eingehen, sollen bis zum Heiligen Abend beantwortet werden. Verständigungsschwierigkeiten sollte es nicht geben - der Weihnachtsmann und seine Helfer sprechen mehr als ein Dutzend Sprachen. Aber ganz wichtig: Absender nicht vergessen, damit bei der Antwort auch alles glattgeht.