Zum Auftakt des Volvo Ocean Race vor Alicante in Spanien ging es am Sonntag gleich zur Sache. Bei gutem Wind mit Böen bis zu 20 Knoten kämpften die Teams von Anfang an um gute Positionen. Spektakulärer Höhepunkt dabei die Fahrt zweier Jachten durch eine Gruppe von Zuschauerbooten. Dabei wäre es fast zum Crash gekommen. Beim aktuellen Volvo Ocean Race segeln sieben Teams in elf Etappen um die Welt. Im Juni 2018 soll dann der Sieger im niederländischen Den Haag gekürt werden.