Auf dem etwa 3.300 Meter hohen Mount Hood im US-Bundesstaat Oregon ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen. Brian Jensen, Sprecher der Polizei: "Der Bergsteiger, der etwa 700 bis 1000 Fuß gestürzt ist, wurde für Tod erklärt. Er wurde nach seinem Transport ins Krankenhaus für Tod erklärt. Noch sind unsere Rettungsmannschaften im Berg und versuchen, die anderen rund sieben Personen zu erreichen, die festsitzen. Wir kämpfen gegen die Zeit. Denn schlechtes Wetter ist im Anflug. Und wir müssen nun so schnell aber auch so vorsichtig wie möglich sein, um die Leute zu retten." Hintergrund ist, dass es durch plötzlich steigende Temperaturen zu Steinschlag gekommen war.