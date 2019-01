Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich als Letztes. So auch hier im südspanischen Totalán, nahe der Küstenstadt Málaga. Ein zweijähriger Junge war am Sonntag in ein rund Einhundert Meter tiefes Loch gefallen. Und bisher gibt es keine Lebenszeichen des Kindes. Man hat nur Haare von ihm gefunden, die belegen, dass er in das Loch hineingefallen sein muss. Seitdem wird mit Hochdruck an der Bergung gearbeitet. Engel Vidal, ein Ingenieur vor Ort am Donnerstag: "Natürlich sind alle unsere Bemühungen darauf gerichtet, so schnell wie möglich zu sein. Aber ich muss sagen, dass dies extrem schwierig ist. Alle Arbeiten vor Ort werden ohne vorherige Analyse des Bodens ausgeführt. Wir finden unterschiedliche Erdschichten, unterschiedliche Gesteinsarten und unterschiedliche Geotechnik. Und all diese Faktoren stellen uns vor ständige Schwierigkeiten und Veränderungen, weshalb wir unsere Entscheidungen ständig überdenken müssen." Die Lage ist also kompliziert und daher verzögert sich die Bergung des Kindes. Auch wenn die Unterstützung sowie die mediale Aufmerksamkeit bei dieser Rettungsmission zurzeit gewaltig ist.