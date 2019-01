Auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin wurde unter anderem auch nachhaltige Mode gezeigt. Mit dabei die spanische Firma Ecoalf, die auf der Messe im Kraftwerk Berlin ihre neuesten Kreationen präsentierte. Pressesprecher Nils Garbe von Ecoalf erläutert genauer, worum es hier geht: "Sogenannter Oceanwaste Sneaker, den machen wir aus Ozeanplastik, den wir aus dem Ozean holen und recyceln. Und der ist sozusagen aus einem Stück gefertigt und wird direkt mit der Sohle vernäht. Das heißt, es fällt kein Kleber kein Abfall an. Das heißt, man tut wirklich was Gutes für die Umwelt. Einmal, weil man Plastik aus dem Ozean herausholt, einen tollen modischen Sneaker hat. Und bei der Produktion wesentlich weniger Ressourcen verbraucht und auch weniger Abfall produziert bei der Produktion." Nachhaltig funktioniert. Und wie man hier schnell erkennen kann, gibt es viele Wege zum Ziel. Denn ein weiteres Beispiel präsentiert Sebastian Thies von der Schuhfirma Nat-2, die in Garching-Hochbrück in der Nähe von München ansässig ist: "Wir haben zum Beispiel jetzt eine Kollektion aus Milch. Das ist Milchfaser, die aus der Milch extrahiert wird, die sowieso weggekippt wird. Zwei Millionen Tonnen ungefähr im Jahr nur in Deutschland. Das ist mit Wolle gemischt. Wir haben zum Beispiel jetzt Fischleder. Das ist aus isländischem Wolfsfisch, wo normalerweise die Häute verbrannt werden und wir machen lieber etwas draus und recyceln das. Und wir haben auch ein Kunstprojekt gemacht, um zu zeigen, was technisch alles so möglich ist und was für Ressourcen nicht genutzt werden - zum Beispiel aus Ochsenblut." Nachhaltigkeit bleibt also ganz offensichtlich ein großes Thema - auch, und vielleicht besonders, in der Modewelt.