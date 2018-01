In Berlin sind am Samstag Zehntausende Demonstranten zusammengekommen, um die kommende Bundesregierung zu einer neuen Agrarpolitik aufzufordern. Über 100 Organisationen hatten zu der Demonstration unter der Überschrift "Wir haben es satt!" aufgerufen. Die Veranstaltung fand parallel zum Auftakt der Landwirtschaftsmesse der "Grünen Woche" in Berlin statt. Angeführt wurde die Demonstration von rund 160 Bauern und ihren Traktoren, die bereits am Samstagvormittag nach Angaben der Organisatoren, eine Protestnote an die 70 versammelten Agrarminister aus aller Welt übergeben hatten. Die Minister waren im Bundeswirtschaftsministerium zum Agrarministergipfel zusammengekommen. Georg Janßen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft am Samstag in Berlin: "Wir wollen, dass die Menschrechte eingehalten werden. Wir wollen, dass die Bäuerinnen und Bauern nicht mehr von ihrem Land vertrieben werden. Wir wollen, dass das Thema, das heute hier behandelt wird, Viehhaltung, das es einen politischen Rahmen dafür gibt. Einen finanziellen Rahmen, damit es in Richtung artgerechte Tierhaltung geht. Und wir wollen die Konzentration großer, industrieller Komplexe wie Bayer und Monsanto, das muss verhindert werden. Die dürfen nicht unsere Lebensmittelerzeugung in den Griff bekommen, sondern das müssen Bauern und Gesellschaft machen." Das Demonstrationsbündnis unterstrich, dass die Regierung keine weitere Zeit mehr verstreichen zu lassen dürfe. Als erstes müsse Glyphosat verboten sowie der überfällige Umbau der Tierhaltung finanziert werden. Denn nur so könnten Schweine wieder Tageslicht sehen und die Kühe wieder auf Weiden grasen. Hier die Stimmen von einigen der Teilnehmer: "Wir sind hierher gekommen, weil die Ausrichtung der Landwirtschaft auf Export, Bäuerinnen und Bauern weltweit ruiniert. Nicht die Agrarindustrie mit ihren Megaställen und Pestiziden ernährt die Welt, sondern Bäuerinnen und Bauern. Und deswegen muss dieser Agrargipfel hier in Berlin ihren Schutz in den Vordergrund stellen. Und nicht die Gewinne der Industrie." "Also 75 % weniger Insekten in Naturschutzgebieten in Deutschland ist eine krasse Zahl. Ich habe auch Bienen. Ich liebe sie. Ich liebe sie um mich herum. Und ich wünsche mir so eine Vielfalt um mich herum. Bestäuben für die Menschen. Ich glaube, für alle braucht's das zum Überleben." "Das ist doch das einzige, wo man sich mal Verhör schaffen kann. Auch wenn ich kein Plakat dabei habe, aber man ist als Person hier, als Masse, als Biomasse kommt man heute hierher, ja, das ist wichtig einfach." Die Großdemonstration richtete sich gegen die Agrarindustrie, nicht aber gegen Landwirte. Sowohl konventionelle wie auch Öko-Bauern gingen bereits zum achten Mal zusammen mit Leuten aus dem Lebensmittelhandwerk und Bürgern auf die Straße. Sie wollen auf diesem Weg ein Zeichen setzten gegen die ihrer Meinung nach fatalen Auswirkungen der intensiven industriellen Landwirtschaft.