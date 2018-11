Ein jüdisches Gebet im Herzen Berlins - als Zeichen für ein lebendiges Gedenken an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren. Am Donnerstag haben sich Hunderte Menschen auf einen Gedenkweg begeben. Damit erinnerten sie an die Ausschreitungen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Berlins Regierender Bürgermeister Müller: "Meine Damen und Herren, ich freue mich darüber, dass so viele Menschen sich in diesem Sinne auch engagieren. Aber es könnten - und es müssten - Tausende mehr sein, die sich in diesem Sinne engagieren. Meine Damen und Herren, es kommt auf uns, es kommt auf jeden Einzelnen an." Vertreter beider christlichen Kirchen der Region hatten den Gedenkweg zum Holocaust-Mahnmal organisiert. Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge, verknüpfte die Erinnerung an damals mit der heutigen Zeit. "Die Reichspogromnacht vor 80 Jahren war der Test der Nazis, wie weit das Volk mitgeht bei der Brutalität gegen die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute sind es Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, die mit immer wieder neuen Provokationen antesten wollen, wie weit man heute gehen kann - wie viel Hass und Hetze gegen Juden, gegen geflüchtete Menschen, gegen Minderheiten die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes heute zu dulden gewillt sind." Den ganzen Tag über wurden am Holocaust-Mahnmal die Namen der über 55.000 Berliner Juden verlesen, die im Holocaust ermordet wurden. Die Biografien einiger Opfer können Besucher des Denkmals im sogenannten Raum der Namen nachlesen.