Der Berlinale-Film "Das schweigende Klassenzimmer" vom Regisseur und Drehbuchautor Lars Kraume basiert auf einer wahren Geschichte. Sie spielt in der DDR von 1956. Aus Solidarität mit den Aufständischen in Budapest beschließt eine Klasse im Unterricht, eine Schweigeminute abzuhalten. Doch dadurch geraten sie in die Mühlen der herrschenden Politik. Der Volksbildungsminister der DDR verurteilt die Aktion als konterrevolutionären Akt und verlangt von ihnen, den Rädelsführer zu benennen. Geschrieben wurde das Buch, auf dem der Film beruht, von dem Zeitzeugen Dietrich Garstka. Er erzählte kürzlich in Essen, was sich damals abspielte: "Das war so, dass wir vorne standen und jetzt machen wir sofort eine Schweigeminute. Das können wir uns nicht bieten lassen. Weil durch das West-Radio Rias gesagt worden ist: Schweigeminuten wären jetzt richtig. Und da fühlten wir uns aufgerufen, diese Schweigeminute durchzuführen. Wo und Wie haben wir es gemacht? Eigentlich ganz harmlos. Aber nicht für die da drüben." // "Diese Protestaktion durchzuführen. Mir war das wichtig. Denen einmal zu zeigen, diesen Dreckssäcken, wir denken anders als ihr und wir trauen uns das auch. Aber nicht geglaubt, dass die Staatsregierung sich des Falles annimmt. Dass der Minister zu uns kommt, uns kontrollieren, uns beleidigt, uns beschimpft, weil die nicht kapieren konnten, was ist das für eine Jungend? Die musste sofort kleingetreten werden." Doch Garstka sieht in dem damaligen Alptraum nicht nur Schlechtes und versucht Parallelen zu heute zu ziehen: "Wir, könnte ich nun ironischer Weise sagen, hatten das Glück, in einer Diktatur groß zu werden. Da konnten wir das zeigen. Wenn man es wagte. Jetzt laufen die in offene Kanäle rein. Da ist ja nix. Wo ist der Widerstand? Und das ist wie zum Beispiel Greenpeace. Da haben sie ihre Aufgabe. Das machen junge Leute heute und ich finde es großartig." Diese historisch und politisch interessante Geschichte bietet also auch tüchtig Stoff zum Nachdenken. Verfilmt wurde "Das schweigende Klassenzimmer" mit einem Cast aus Nachwuchsdarstellern in den Hauptrollen und etablierten Schauspielern in den Nebenrollen. In Berlin feierte der Streifen seine Premiere und läuft in der Sektion "Berlinale Special".